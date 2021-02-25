中国批部分国家利用人权进行政治操弄

中国昨天（24日）指责一些国家利用人权进行政治操弄，并呼吁“有关西方国家”停止借口人权问题干涉别国内政，为解决自身人权问题做出真诚努力。

据中国央视新闻报道，中国常驻日内瓦代表陈旭在人权理事会高级别会议上，批评英国、欧盟、德国、美国、加拿大在此次高级别会议期间，滥用人权理事会平台，对中国进行无端指责，干涉中国内政，中国表示强烈反对和坚决拒绝。

陈旭说，“有关国家罔顾事实，编造和散布关于新疆、西藏、香港等的谎言，对中国进行恶意诬蔑。这种违背公理和良知的作法，已引起中国人民的强烈愤慨。这些国家幻想以此抹黑中国形象，破坏中国稳定，阻遏中国发展进程，他们的图谋绝不可能得逞。他们的所作所为，充分暴露了人权不过是他们进行政治操弄的工具。”

陈旭强调，中国将人民对美好生活的向往作为奋斗目标，努力促进经济、社会、文化权利和公民、政治权利全面协调发展，取得了包括消除绝对贫困在内的“巨大成就”。

他提到，如果这些国家真心促进和保护人权，就应该提供充足的技术和财政援助，立即取消针对发展中国家的单边强制措施，摒弃疫苗“民族主义”，确保疫苗全球公平分配，并采取有力疫情防控措施，而不是推卸责任，诿过于人。

陈旭也呼吁这些国家解决自己根深蒂固的种族歧视、贫富悬殊、社会不公、警察暴力等人权问题，保障难民、移民权利，关闭对移民进行虐待的移民拘留中心。

欧美国家在过去几周再度打“人权牌”向中国施压。美国总统拜登16日在美国有线电视新闻网（CNN）答问大会上认为，中国将为侵犯人权付出代价，并重申将与国际社会合作促使中国保护人权。

加拿大总理特鲁多在同一天说，加国及其他国家正在考虑使用“种族灭绝”形容中国的新疆政策。加拿大下议院周一（22日）以266票支持、零票反对，通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔族人进行“种族灭绝”。

英国也在周一说，他们将呼吁中国“紧急且不受限制”地允许联合国前往新疆，就新疆虐待事件报道展开调查。