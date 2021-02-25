中国氢能产业现热潮 专家：要避免“虚火”

继纯电动车、芯片产业之后，氢燃料电池汽车产业正频频出现在中国各地的产业规划路线图中。据不完全统计，截至2020年底，全国20多个城市颁布了40多个氢能产业专项政策。

据中新社报道，长期关注氢能产业发展的中国国际经济交流中心信息部副部长、研究员景春梅受访时说，氢能是一个非常考验地方财政实力的产业，很多地方对此没有清醒认识，中国氢能产业发展出现了虚火现象。

2020年9月，中国财政部等五部委《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》对外发布，这再次激发了地方政府发展氢能产业的冲动。但目前多地加氢站和氢燃料示范车的运营，都要靠政府补贴生存，出现了明显的补贴依赖现象。

对此，景春梅指出，“对一些地方政府来说，几辆示范车可以补贴，如果真的做成规模，需要考验地方财力。”她介绍，现在氢实际价格是每公斤80至100元（人民币，下同，16.35至20.44新元），很多地方每公斤补贴40至50元，最后只按照每公斤三四十元的价钱售卖。车跑起来需要不断加氢，每公斤氢都给补贴，是否可持续要打问号。

景春梅补充说：“地方氢能产业空间有多大，能支撑多少辆车运行，都可以算出来。一个地方对产业的规划需要整体地、系统性地谋划，这些账都要算好。”

谈及各地氢能产业中重复建设较多的电堆，景春梅说：“我国现在与发达国家的差距主要是在电堆等燃料电池核心技术和关键材料上。央企、民企、中央、地方纷纷瞄准关键技术发力，但总体上缺乏统筹，有点一哄而上的感觉，产能趋同、恶性竞争的苗头显现。”她建议，氢能科研攻关应该建立一个举国体制去统筹协调。

有舆论认为，氢能产业正迎来“黄金十年”，景春梅对此持不同看法。“‘黄金’二字提得太高了。这个产业走过了‘0到1’的艰难历程，正处于‘1到10’的关键阶段，从‘10到100’才到黄金期。”她说，“十四五”期间，中国氢能产业肯定是一个快速发展的窗口期。中国氢能产业链基本是完整的，核心关键技术现在虽然不能完全自主可控，但是基本上掌握了主要生产工艺，国家正在做氢能产业的顶层设计，这些都将推动氢能产业加速发展。

从世界来看，目前全球主要经济体纷纷将氢能纳入国家战略规划。景春梅认为，中国氢能产业要健康发展，应该做到以下三点：第一，要立足中国国情、科学谋划氢能产业发展。中国资源能源禀赋多样，对能源的选择及经济调控的回旋空间较大，应切实从国情出发，根据能源战略和产业发展需要，科学理性定位氢能在中国能源体系中的地位和作用，不能跟风盲从。

第二，要在技术自主可控的前提下发展氢能产业。政府的支持政策最终是要实现核心关键技术的突破。过去有好多产业教训，政府补贴撤了以后，核心技术没有突破，产业发展一地鸡毛，氢能发展要避免这些问题。

第三，在技术没有自主之前不过快追求终端市场应用。目前，燃料电池汽车领域掌握核心技术的外国企业，在研发上多年投入尚未获得回报，正面临成本亟须摊薄的困境。景春梅说：“如果此时大规模推广终端应用，本土企业将依赖国外技术，削弱自主核心技术创新动力，并导致全产业链上的高额利润大幅外流，出现‘花自己的钱，帮别人开拓市场’的尴尬局面。”