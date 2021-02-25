中国今年将安排40多项航天发射任务

中国航天科技集团计划今年将安排40多项发射任务，中国载人航天空间站也将进入关键技术验证和建造阶段。

据中国澎湃新闻报道，中国航天科技集团宇航部部长林益明，昨天（24日）在《中国航天科技活动蓝皮书（2020年）》发布会上提到今年的科研生产任务时说，航天科技今年计划发射80余颗航天器，新一代运作火箭基本构型全面步入应用发射阶段，中国进入空间和利用空间能力大幅提升。

报道称，中国载人航天工程将在2021年与2022年预计实施包括空间站核心舱、实验舱、载人飞船和货运飞船在内的11次发射任务。

报道也提到，天问一号探测器登陆火星是今年另一个重大航天任务。探测器将在停泊轨道上运行约三个月，进行科学探测，同时为2021年5月至6月择机着陆火星做好准备。

航天科技将在今年发射高分五号02星、海洋二号D卫星、中星9B卫星、风云三号05星等多颗中国民用空间基础设施业务卫星，满足生态环境、自然资源、广播电视、气象等各个领域用于的应用需求，助力国民经济建设和科学技术发展。报道引述消息人士称，全年发射计划也将包括七次左右商业发射任务。

林益明说：“航天科技今年将对外发布运载余量信息，向商业用途提供发射和搭载机会，满足市场对微小卫星的发射需求，推动我国商业航天持续健康发展。”