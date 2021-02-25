富士康将为电动车初创公司Fisker代工生产汽车

全球最大的电子产品代工生产商富士康科技集团，已经同意为电动汽车初创企业Fisker组装汽车。在过去的一年中，这家iPhone组装生产商积极向汽车领域扩张，这是该公司获得的最新一笔代工生产合同。

据《华尔街日报》报道，总部位于台北的富士康和总部位于洛杉矶的Fisker周三（24日）在一份声明中表示，两家公司已经签署了一份谅解备忘录，每年将联合生产逾25万辆汽车。

虽然具体生产地点尚未确定，但Fisker首席执行官Henrik Fisker表示，初期生产很有可能放在美国，部分原因是考虑到富士康在威斯康星州已经有一家工厂。

Fisker在接受采访时表示：“富士康在那里已有一家工厂和很大面积的土地，有相当大的扩建可能性。”他说道：“我们还未做出最后决定，但很可能是在那里。”

两家公司表示，这次的合作是针对Fisker的第二款车型，这将是一款产量更高的电动车，Fisker计划在2023年第四季度开始生产。两家公司补充称，这款汽车将基于富士康开发的汽车底盘来制造，并将在北美、欧洲、中国和印度销售。

对于富士康来说，与Fisker的协议是富士康与汽车制造商联合开发或代工生产汽车的一连串合作中的最新一起，合作对象包括Stellantis N.V.（当时为菲亚特克莱斯勒汽车（Fiat Chrysler Automobiles）以及中国的浙江吉利控股集团。

近年来，Fisker等一些电动汽车初创企业一直专注于设计汽车，同时将汽车生产外包，这是对汽车行业传统商业模式的挑战，传统模式是成熟的汽车制造商自己设计和生产汽车。

与Fisker的合作将是富士康首次真正生产汽车，也是该公司首次与一家总部位于美国的电动汽车公司达成交易。

富士康正式名称为鸿海精密工业股份有限公司，核心业务是电子产品代工，不过该公司一直在寻求多元化发展。

富士康也多次尝试在美国扩大生产。 2017年，富士康表示，将投资100亿美元在威斯康星州建造一家液晶显示器工厂，生产大屏幕电视机和其他设备，该项目得到了时任美国总统特朗普的肯定。但此后，富士康压缩了这一计划，改为建造一座生产小触摸屏的较小型工厂，并与威斯康星州官员就项目规模产生了争执。

去年10月，威斯康星州官员称，富士康未能创造足够多的就业机会，无法获得2019年补贴。富士康当时表示，补贴发放门槛是创造520个就业岗位，而公司招聘人数已经超过这一水平，而且公司已经在威斯康星州投资了7.5亿美元，其中对这家工厂的投资超过5亿美元。

为了向汽车业扩张，富士康最近启动了一个新项目，提供可定制的基础技术套件，制造商可通过这一技术开发电动汽车和自动驾驶汽车。

该公司今年早些时候表示，这项被称为MIH的计划将由中国电动汽车公司蔚来汽车的一位联合创始人领导。

