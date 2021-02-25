习近平宣布中国脱贫攻坚战取得全面胜利

中共总书记、国家主席习近平今天（25日）在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣布，中国消除绝对贫困，脱贫攻坚战取得“全面胜利”。

据中国央视新闻报道，全国脱贫攻坚总结表彰大会今天上午在北京人民大会堂举行。

习近平说，在迎来中国共产党成立100周年的“重要时刻”，现行标准下9899万中国农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的“艰巨任务”。

习近平强调，此举“创造了又一个彪炳史册的人间奇迹”，并说这是中国人民和中国共产党的“伟大光荣”。

习近平提到，自中共十八大以来，中国每年平均有1000多万人脱贫，相当于一个中等国家的人口脱贫。

对于1800名脱贫攻坚殉职人员，习近平表示，他们“生动诠释了共产党人的初心使命”。

习近平强调，脱贫攻坚战的全面胜利，标志着党在团结带领人民创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。同时，“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。

他还说，事实证明，中国共产党领导和中国社会主义制度是抵御风险挑战、聚力攻坚克难的根本保证。

习近平也警惕中国官民不能骄傲自满、松劲歇脚，必须乘势而上、再接再厉、接续奋斗。

习近平指示，接下来要做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

他还说，乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，要完善政策体系、工作体系、制度体系，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

习近平在大会上向全国脱贫攻坚楷模荣誉称号获得者颁授奖章、证书、奖牌。大会还对全国脱贫攻坚先进个人、先进集体进行表彰。

