分析：港印花税上调不改变市场方向

香港昨日宣布将调升股票印花税，引发连串市场反应：股市大跌、“北水”逃亡、港汇转弱。不过分析机构认为，印花税上调或因疫情以来香港经济承压和财政状况吃紧，会带来资金交易成本的上升，对市场短期情绪构成扰动，但不足以改变市场的方向。

据路透社报道，中金公司分析师王汉锋、刘刚认为，自1993年以来，港股印花税连续三次下调，此次上调股票印花税为近30年来首次，或因疫情以来香港经济承压和财政状况吃紧。2020年财政赤字扩大到GDP的5.8%，也是近30年以来最大。因此，在经济、企业、居民收入和消费依然承受压力、而金融市场相对活跃的背景下，政府拟提高印花税来增加政府税收。预计提高印花税大约提振财政收入2%左右。

他们认为，此次上调对股票市场影响主要在于提高交易摩擦成本。如果将交易印花税提升0.03%，粗略估算对应每天约3900万港币（663.31万新元）新增成本。

短期印花税的上调可能更多从情绪上扰动市场，叠加近期对于利率和通胀上行的担忧，可能会放大波动，但由于直接影响相对有限，因此不至于逆转基本面改善和流向性向好的大方向。

中长期而言，得益于中国家庭资产配置多样化以及香港市场新经济公司不断壮大提升长期吸引力，港股作为中国新经济投资桥头堡的地位依然确立且有望加强。预计长期的结构性南向资金流入将保持强劲势头，每年流入规模或达到5000至6000亿元人民币（850.4至1020.5亿新元），其中内地公募基金或将贡献2500至3000亿元人民币。

至至华泰证券策略团队的张馨元等分析师也认为，上调印花税或为缓解香港政府财政压力。在越多越多的新经济龙头、独角兽选择在香港上市以及港股成交量明显放大的背景下，上调股票印花税确实是增加财政收入的重要手段。

当前南向交易买卖双方均需支付香港印花税率，北向则仅是卖方单边支付A股印花税，而印花税占港股交易成本的88%，因此香港股票印花税率上调30%将导致南向交易成本明显上升，但对北向资金影响相对小；印花税率调整消息公布后，2月24日南向资金大幅流出（200亿港元）、北向资金震荡微幅净流出（6.7亿元）是重要例证。

根据港交所数据，2019年外地投资者交易占港股总成交金额的43%，在印花税上调叠加当前美债利率明显上行的背景下，港股投资者面临的交易成本和负债成本均将共同上升，这有可能削弱港股市场的成交量和流动性、加剧市场的波动率。

借鉴A股印花税上调经验，预计香港上调印花税短期或打击港股市场投资情绪、加大流动性折价，A股主要受情绪面联动影响；印花税上调并不影响企业价值，利空消息冲击有望给港股带来更好的加仓窗口。建议继续加配中证500。

至至中信证券分析师 杨灵修、秦培景等分析师认为，提升股票印花税作为重要财政收入，预计落地后将带来80至110亿港元税收增量。自1993年以来香港曾三次调整股票印花税率，均为下调，都处于特殊历史时期，但调整后并未改变已有市场趋势。

因此，虽然上调印花税率对市场交投产生负面影响，但不改变市场趋势。经济复苏，大批“新经济”公司和中概股料将赴港上市，会吸引资金持续流入香港，港币兑美元维持强兑换保证区间，市场调整后将回到新的平衡。

从流动性的角度看，美联储主席鲍威尔再次强调将维持宽松的货币环境，叠加2021年香港将有大批量新经济和中概龙头在香港上市的预期，美元兑港元将维持强兑换保证区间（自2020年4月），吸引资金进入香港。随着全球经济重启，基本面复苏，市场短期调整后将回到新的平衡。