两会在即 北京严格实施各项安检

中国全国两会将于3月初在北京举行，北京实施各类安检措施确保万无一失，包括对无人机实施禁飞管控，所有进京邮件快件全面“二次安检”等。

据中新社报道，北京市在两会前宣布该市行政区域内禁止一切单位、组织和个人利用无人机等“低慢小”航空器，进行体育、娱乐、广告性飞行活动，以及施放气球活动。

北京警方在通告中说，任何人若要在两会期间进行其他性质的飞行活动，应当经军队、民航空中管制部门批准后才可进行。

“低慢小”航空器是指飞行高度低、飞行速度慢、雷达反射面积小的航空器具。

这些航空器主要包含12类，轻型和超轻型飞机（含轻型和超轻型直升机）、滑翔机、三角翼、动力三角翼、载人气球（热气球）、飞艇、滑翔伞、动力滑翔伞、无人机、航空模型、无人驾驶自由气球、系留气球等。

另外，中国国家邮政局本月22日发布通知指，从2月25日到“两会”闭幕第二天为止，各企业要对进北京的邮件快件强化落实收寄验视、实名收寄、过机安检“三项制度”，实行超常规管控措施。

通知指出，进北京的邮件快递要全面实行投递前“二次安检”，无安检标识的邮件快件一律退回；并要求北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、山西、山东等各地邮政局加强信息互通和协调联动，构筑“环京寄递体系的‘护城河’防线”。

除邮件安全外，“两会”用车也有严格安检要求，据《北京日报》报道，北京市交管部门本月21日在亚运村机动车检测场，对北汽出租汽车集团准备为“两会”服务的车辆进行全面“体检”，保证“零故障、万无一失”。车辆需要经过37个项目的检测，检查内容包括车辆资质、外观、安全性能等。

此外，参与“两会”服务的驾驶员都经过层层选拔，还要通过政审，都是多年执行重大活动的驾驶员。所有驾驶员全部完成了冠病疫苗接种，北汽出租汽车集团还专门对他们进行了防火、防盗、防恐、防暴、特别是疫情防控等培训，每名司机都签订了交通安全责任书。

今年的全国政协会议和全国人大会议将分别在3月4日和5日开始举行。



