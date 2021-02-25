中国两保险公司被举报有职员造假

中国两家保险公司中国人寿和中国平安分别被人举报出现职员造假行为。中国人寿回应时说，他们已派员展开调查，中国平安则说公司已开除被举报者。

综合中国观察者网、第一财经和《新京报》报道，一名自称在中国人寿工作16年、名叫张乃丹的举报者，在举报视频中声称“我工作这16年来，嫩江公司的个人领导都是这么做的。他们长险短做，骗保客户，窃取客户的证件，办理假增员、假举绩，同时伪造客户签名，开展说、旅游、吃饭、冒领礼品等。公司这么多年也是用假人、假发票、假收据以及假的执照和假的账户来报假账。”

张乃丹也提到领导给员工下任务的问题，即让员工和其家属购买保险，“而这种违法经营的现象，公司领导根本不制止，反而通过这些虚假保费获得各项大额奖励，领导们个个富得流油。”她说，想要一个公平公正的处理结果。

报道称，一个名为“兔宝宝1988Z”的用户两个月前便在知乎上实名举报中国人寿，名字也叫张乃丹，内容更为详细，称2017年1月任职嫩江分公司总经理的孙小刚，为了完成公司保费任务，套取公司奖金、绩效以及达成自己的职务晋升，他将几款长期理财保险产品，“包装”成一年定期储蓄产品，欺骗客户购买并承诺给客户高额利息，然后让客户第二年统一退保。

这名用户也指，孙小刚不仅自己参与造假从中获利，还逼迫员工造假为其牟利，收取虚假保费1000多万元（人民币，下同，204万新元），借助这些虚假保费，套取公司佣金、奖金、绩效等非法所得200多万元。

中国人寿昨晚回应时说，有张姓黑龙江嫩江支公司前员工通过自媒体进行网络实名举报，公司已成立专门调查组赶赴当地开展全面调查。

在涉及中国平安的造假事件中，一名自称曾是平安保险黑龙江分公司某处员工发文举报，声称中国平安存在内外勤相互勾结、以传销形式发展团队，造成几百人上当受骗、蒙受巨大经济损失等严重违反规定的行为，举报对象为该处经理冯某。

中国平安今天回应时说，该举报内容发生在2020年，公司当时已经做出相关处理动作。黑龙江分公司已按照公司制度开除被举报人，并对负有管理责任的内勤人员进行了相应处罚。