胡润报告：中国房价调控收效明显 全球涨幅前50城席位大减

胡润研究院周四发表的《2020年度全球房价指数》报告称，中国的房价调控政策收效明显，去年内地只有七个城市进入全球房价涨幅前50，较上一年减少20个。

据路透社报道，这份由胡润研究院与不动产管理机构斯维登集团联合发表的报告，去年全球房价涨幅最高的前50名城市中，有30个涨幅超过10%，较前年多四个。

双方同时发表的《2020年度境外置业投资回报指数》显示，在全球房价上涨的同时，境外置业投资回报率反而不如上一年，很大程度上源于人民币的升值。投资回报率最高的前50名城市中，仅三个回报率超过20%，比上年少两个。最高回报率自前年的31.1%降至21.8%。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“在全球疫情蔓延的去年，多国房价被进一步推高，尤其是欧美发达国家，主要由于当地央行宽松的货币政策以及疫情中房屋供应减少等因素。”

中国的房价调控政策收效明显，全球房价涨幅最高的前50名城市中，中国城市占七个，前一年有27个，前10中只有银川一个中国城市，按年减少五个。

房价涨幅最高前50名城市共来自19个国家，其中美国城市最多，有11个，而上一年没有美国城市进入前50名；其次是中国(七个)；加拿大和德国并列第三，各有五个。

亚洲区共11个城市上榜。中国上榜城市有银川、唐山、徐州、西宁、济宁、惠州和锦州。

此外，中国家庭在未来投资地点的选择上，境外选择比例16.5%。在具体地点的选择上，伦敦连续两年成为中国高净值人群最青睐的境外投资目的地，澳洲悉尼第二，再次是美国洛杉矶和西雅图。