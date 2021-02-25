“滴滴崩了”上热搜 中国民众出行无备选项

今日早间，滴滴出现系统性问题，全中国范围内无法叫车。系统性问题直接打乱了人们的出行计划，而呈现局面是，民众并无备选项。

据《21世纪经济报道》报道，“ 滴滴崩了”25日上午冲上微博热搜。有北京出租司机对记者说：“至少从8点一刻起，就已无法叫车，街上充满招手叫车的人。”

新浪微博上，已有北京、上海、深圳、武汉、重庆、沈阳、天津、合肥、南京、成都、西安等多地网友反映“滴滴崩了”。

滴滴公司随后回应说，由于系统异常，今早出现部分订单服务无法正常使用的情况，现已恢复正常。非常抱歉给广大乘客和司机师傅造成不便。司机师傅的口碑值等不会受到异常订单影响，乘客已支付订单，差额部分将统一退还。

值得注意的是，滴滴系统性问题直接打乱了人们的出行计划，而呈现局面是，并无备选项。记者曾尝试美团等系统叫车，但很长时间内均无人接单，滴滴旗下花小猪仍正常运营，亦长时间内无人接单。

去年12月17日，中国出租汽车产业联盟致函国家市场监管总局和交通运输部，呼吁继续进行对滴滴优步合并案的反垄断调查，并查处平台存在的其他垄断行为。

在2021年全国交通运输工作会议上，交通运输部部长李小鹏说，2021年交通运输行业还将进一步深化交通运输改革，其中一项重要工作就是强化交通运输领域的反垄断。

李小鹏说：“加快形成统一开放的交通运输市场。加快消除跨区域制度性障碍，完善交通运输建设、养护、运输等市场准入、退出制度，破除隐性壁垒。加强运行监测，强化交通运输领域反垄断。”