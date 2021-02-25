凤凰卫视高层调整 央视孙玉胜任副总裁

总部位于香港的凤凰卫视进行高层人事调整。凤凰卫视内部通告显示，中国中央广播电视总台编务会议成员孙玉胜获任命为凤凰卫视常务副总裁，其工作向行政总裁负责。目前凤凰卫视董事会主席和行政总裁仍由创办人刘长乐担任。

财新网今天中午作出上述报道，并称该份内部通告由刘长乐签发，签发日期为2月24日，内容为“重要人事任命”。

报道指出，孙玉胜将负责凤凰卫视节目企划、节目风格、节目内容、节目制作，协调各频道管理等项工作，其工作向行政总裁负责。

据路透社报道，财新引述凤凰卫视内部知情人士称，孙玉胜此次出任常务副总裁属过渡性安排，未来有望出任凤凰卫视行政总裁。

孙玉胜曾任央视副台长，后来担任中央广播电视总台编务会议成员，据悉他已年满60岁，属于退休返聘。

凤凰卫视本月初疑因关连企业凤凰金融P2P借贷“爆雷”触发高层大地震。早前有报道称，刘长乐及其家族成员将全部退出凤凰，改由上海市社会科学院党委书记徐威接替刘长乐出任董事长，孙玉胜接任总经理。

凤凰卫视自1996年在香港启播以来，刘长乐身兼董事会主席和行政总裁，2000年在香港创业板挂牌上市，2008年转至香港交易所主板上市。69岁的刘长乐掌控这家多元化的媒体集团已经25年，他同时也是中国全国政协常委。