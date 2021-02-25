中国国家乡村振兴局挂牌 王正谱任局长

中国国务院扶贫开发领导小组办公室，已经改名为“国家乡村振兴局”，并由中共四川省委常委出任首任局长。

综合中国央视新闻和川观新闻报道，成立于1986年的国务院扶贫开发领导小组，是中国国务院议事协调机构，当时被称作“国务院贫困地区经济开发领导小组”，1993年12月28日改用现名。

“国家乡村振兴局”牌子今天（25日）在北京市朝阳区原国务院扶贫办总部正式挂出，“国务院扶贫开发领导小组办公室”牌子已被摘下。

报道称，国家乡村振兴局正式挂牌，“既是我国脱贫攻坚战取得全面胜利的一个标志，也是全面实施乡村振兴，奔向新生活、新奋斗的起点。”

公开资料显示，今年58岁的王正谱早年曾在农业部工作多年，1987年加入农业部，2010年调派到辽宁省，曾担任辽阳市委副书记、辽阳市长、辽阳市委书记、辽宁省委组织部副部长、辽宁省委常委、组织部部长。王正谱2018年转任四川省委常委、组织部部长。

中共总书记、国家主席习近平今天在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣布，中国消除绝对贫困，脱贫攻坚战取得“全面胜利”。

习近平说，在迎来中国共产党成立100周年的“重要时刻”，现行标准下9899万中国农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的“艰巨任务”。

习近平强调，此举“创造了又一个彪炳史册的人间奇迹”，并说这是中国人民和中国共产党的“伟大光荣”。