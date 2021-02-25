美指走低人民币收小升至半个月新高

人民币兑美元即期今天收小升至半个月新高，但日内有效波幅不足百点，中间价则升逾90点。交易员称，美联储鸽派言论对美元的支撑最近减弱，午后美指下探七周低点，不过人民币依然“不为所动”，短期人民币仍在区间盘整，等待更多讯息指引。

据路透社报道，交易员并指出，美债收益率近期升势不减，这有利于提升美元的相对吸引力，但通胀上升的担忧也会拖累货币表现，最终要看市场的选择；人民币自1月初触及6.43附近阻力后一直处于区间波动走势，二季度季节性购汇需求会增加，这可能会拖累人民币表现。

一外资行交易员称：“人民币已经做到了‘敌不动我不动，敌动我也不动’的境界了，估计短期还是区间。”

一中资行交易员表示，美债收益率处于上行通道，长期看到1.8%上方没啥阻力，短期来说这对美元可能是个支撑，但美指中期仍会趋弱，继续看好人民币汇率。

招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳也认为，美元指数保持温和下行的可能性较大，欧洲央行的鸽派取向虽然会让欧元兑美元难以复制以往再通胀周期中的强势，但考虑到世界经济的恢复对欧元区外贸和国际收支的利好，欧元仍有条件对美元走出小幅升值的行情。

在就业市场严重受创和通胀疲弱之际，美联储主席鲍威尔向关注美国公债收益率上升和价格风险的投资者传达了一个简单的信息：关注数据，在经济明显改善之前不要期待货币政策出现任何变化。

美国总统拜登提名的美国贸易代表人选戴琪向参议员强调，她将致力强化美国供应链、落实与加拿大及墨西哥的新贸易协议，并要求中国兑现贸易承诺。

此外，俄罗斯财政部周三（24日）表示，俄罗斯已将人民币和日圆纳入其国家财富基金，理由是需要使其外币储备多样化，同时削减美元和欧元的份额。

全球汇市方面，避险美元今天兑较高风险货币陷于三年低位附近，因美联储继续释放鸽派信号，激发再通胀押注。

“鲍威尔明白表示，目前为止的经济展望好转不会促使美联储收紧货币政策，”澳洲国民银行外汇分析师Rodrigo Cattrill在客户报告中指出，“短期内派对盛宴不会结束，政策环境应该会继续有利风险资产一段时间。”