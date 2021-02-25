向华强依亲居留申请被驳 陆委会：向可寻求救济

台湾移民署今天下午宣布，香港影视大亨向华强及其儿子向佐赴台依亲居留的申请已因“国安理由”驳回，台湾陆委会随后表示，尊重移民署依法作出的决定，并指向华强可寻求相关救济。

《联合报》等台媒报道，陆委会今天下午举行例行记者会，发言人邱垂正应询时指出，主管机关都是依照“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”相关规定办理，陆委会尊重主管机关依法作出的决定，但对个案不予评论，“他（向华强）可以寻求相关救济，他也可以重新提出申请案”。

此前，台湾移民署表示，向华强父子申请在台居留案，经会商相关单位审查，认为有“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”第22条所规定的不予许可的情形，依规定不予许可居留。

邱垂正也说，对于港澳人士申请赴台，台湾政府一向依据既有规范，审酌是否有危害国家安全公共秩序、国家利益等情形，未来还是会强化审查，有关未来针对相关措施，包括相关部会都有准备要提出相关法律或许可办法等规范，“我们都会适时说明”。

向华强以赌神系列电影“龙五”角色闻名中文电影圈，妻子陈岚是台湾人，而向佐与台湾女星郭碧婷结婚，因此向华强与向佐均符合申请港人依亲移民的条件，即有直系血亲或配偶在台湾设有户籍。



