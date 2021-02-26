王毅同印外长通话 称去年冲突“是非曲直十分清楚”

中国国务委员兼外长王毅昨天（25日）同印度外长苏杰生通电话。

据新华社报道，王毅称，去年中印边境事态的是非曲直十分清楚，既往教训值得深刻汲取。近期，印度对华政策发生摇摆倒退，两国务实合作受到影响干扰，这不符合双方利益。过去几十年经验反复表明，突出分歧无助于问题的解决，还会侵蚀互信的基础。

王毅说，近期中印一线部队在班公湖地区完成脱离接触，现地局势明显缓解。双方务必珍惜当前来之不易的局面，共同巩固既有成果，保持磋商势头，进一步缓和事态，完善边境管控机制，推进边界谈判进程，不断积累增进互信，实现边境地区和平安宁。

王毅表示，中印同为文明古国和主要新兴经济体，同处发展振兴关键历史阶段，应彼此成就，相互照亮。两国关系持续走低，对双方都是不必要的消耗和损失。要坚持两国领导人达成的战略共识，坚定走相邻大国互信合作的正路，不走怀疑猜忌的歪路，更不走消极倒退的回头路。要妥处边界问题，避免双边关系因此陷入负面循环。边界争议是客观现实，应予足够重视和认真对待，但边界问题不是中印关系的全部，应置于双边关系适当位置。要坚持两大新兴经济体携手发展的大方向，并肩前行而不是相互牵制，合作发展而不是互垒高墙。双方可以从易到难，循序渐进，为进一步改善两国关系、推进务实合作积累条件。

苏杰生表示，日前两军在班公湖地区脱离接触是双方认真落实两国外长莫斯科共识的重要成果，印方希同中方加强对话协商，尽快实现其他地区全面脱离接触，推动两国边境局势持续降温，维护边境地区和平安宁。印方愿从两国关系长远发展和整体大局出发，落实两国领导人达成的重要共识，推动双边关系尽早重回正轨。

双方同意建立沟通热线，及时交换意见。