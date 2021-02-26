荷兰国会通过认定中国出现种族灭绝动议

荷兰国会昨天（25日）通过了一项不具约束力的动议，认定中国出现针对维吾尔族人的种族灭绝行为。中国驻荷兰大使馆随后谴责这项动议蓄意污蔑抹黑中国，粗暴干涉中国内政。

据路透社报道，这项动议指中国境内正在发生针对维吾尔族人的种族灭绝行为，但没有直接提及中国政府应为此事负责。动议也指中国政府采取“旨在防止生育的措施”，以及“设立惩罚营”等做法，属于联合国第260号决议的范围内。报道称，这项决议也被称为种族灭绝公约。

荷兰首相吕特（Mark Rutte）所属的自由民主人民党（VVD）投下了反对票。外长布洛克（Stef Blok）说，荷兰政府不希望使用“种族灭绝”一词，因为联合国或是国际法院尚未宣布将中国境内维吾尔族人所遇到的情况视为种族灭绝行为。

草拟上述动议的荷兰国会议员舍尔德马（Sjoerd Sjoerdsma），也提议游说国际奥委会，不要在北京举办2022年冬季奥运会。

加拿大本周也通过了一项决议，将中国对待维吾尔族人的方式视为种族灭绝行为。

中国驻荷兰大使馆在官网上回应时指新疆种族灭绝是“彻头彻尾的谎言”，并批评部分荷兰国会议员想借机捞取政治资本。

大使馆发言人说：“‘种族灭绝’在国际法上有明确的定义。荷兰被誉为国际法之都，然而个别议员却将这一严肃话题视为捞取政治资本的把戏，在大选前恶意炒作涉疆问题，罔顾事实和法理，这凸显了其对华无知与偏见，充分显示了其自私和狭隘，是对公平正义、严谨审慎的国际法精神的严重背离。”

发言人提到，“新疆问题根本不是什么人权、民族或宗教问题，而是反暴恐、反分裂和去极端化问题，更是中国内政，外国无权干涉”，并说：“中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。”

发言人也呼吁“别有用心的议员”悬崖勒马，停止干涉中国内政，停止借涉疆问题谋取私利，损害中荷关系，并强调中国捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移，“借涉疆问题阻碍中国发展的图谋绝不会得逞”。