公司法人为范小勤父亲 “小马云”老板刘长江全身而退

“小马云”范小勤被网红公司“解约”送回，日前被鉴定系智力二级残疾，社会舆论对其处境感到担忧。同时，当时承诺要供范小勤读书的网红公司老板刘长江，在此次事件中“全身而退”，为“小马云”成立的公司也早已脱手。

根据观察者网报道，启信宝显示，刘长江曾成立了两家和“小马云”有关的公司，分别是成立于2019年的江西小马总文化传媒有限公司（“江西小马”）以及成立于 2018年的小马总（北京）商贸有限公司（“北京小马”）。

同时，刘长江还注册了几个快手账号，账号目前均已注销。

值得注意的是，上述两家公司的股东中是刘长江或一直和刘长江合作投资的王进峰，但法定代表人都是“小马云”范小勤的爸爸范家发。

去年，范家发从“江西小马”处得到分红3000元（人民币，下同，约600新元）。

范家发回忆自己成为老板的过程时说:“当时老板（刘长江）说，你成了‘法人’，以后村里人不会看不起你。”

直到去年12月，在当地村干部的提醒下，他才意识到法人的责任：“我也不懂，也没有管，公司赔了我也没有钱还。”

范家发出任法人的具体时间无从得知，但第一家公司成立的时候，即2018年10月已距刘长江带走范小勤一年多，彼时“小马云”的风光也趋近尾声。

目前，两家小马公司都还在存续期间，范家发都是经理，得知自己仍为法定代表人时，范家发反复说，“他跟我说的，小勤不在那读书了，这件事情就解除了。”

目前公开资料显示，自称“华人第一催眠师”的刘长江曾在节目中表演催眠术，还出任过选秀节目《星光大道》的评委。

刘长江还是长江催眠网创始人，不过目前这个网站无法打开。

目前社交媒体上能查到的刘长江的最近的动态，是2018年一名网友在微博上晒出了刘长江的“催眠大师现场教学”门票，一张贵宾席的门票为1000元。

而此次“小马云”事件中，他唯一的“露面”就是范家发在接受采访时说，去年12月底，刘长江来到范家发的村子，说小勤以后就在老家读书，不回石家庄了。

