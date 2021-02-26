中国最大银行资金盗用案昨开庭

广东省江门市中级人民法院昨天一审公开开庭审理了中国银行广东省分行开平支行原行长许超凡贪污、挪用公款一案。这是中华人民共和国建国以来最大的银行资金盗用案。涉案资金按当时汇率折算超过40亿（人民币，8亿新元）。

据人民日报报道， 江门市人民检察院指控：自1993年开始，许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行公司业务处处长的职务便利，伙同余振东、许国俊等人，采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6.22亿余元、港元1.29亿余元，挪用公款人民币3.56亿余元、港元2000万元、美元1.24亿余元。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人许超凡及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，许超凡进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪。本案法庭将择期宣判。

据央视此前报道，许超凡出生于一个普通的家庭，17岁做信贷员，到上世纪90年代，27岁的许超凡做到了中国银行广东省开平支行行长。

2001年10月12日，中国银行广东分行进行电子业务联网检查时，发现开平支行有4.8 亿美元去向不明，在向开平支行行长许国俊核实时，却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。

事后查实：许超凡作为主犯，伙同他人贪污挪用4.85亿美元，制造了中国建国以来最大的银行资金盗用案。

许超凡回忆，最开始他不过是想挪一笔钱来弥补外汇买卖的亏损窟窿。但窟窿却越来越大。

值得一提的是，在事情败露之前，许超凡、许国俊、余振东早已为家人安排好后路。

从1993年开始，许超凡利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金。

他与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的潭江实业有限公司等名下。

1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。

自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。

后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，运作余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护，盗窃流水线一直顺利运行。

2001年，得知中国银行发现巨额亏空并展开全行追查的消息，许超凡当即通知余振东和许国俊，三人一同先逃到中国香港，再飞往加拿大。同年11月，中国通过国际刑警组织发出红色通缉令，并通过国际执法。这也是中美有史以来第一个司法合作协定，开平支行案成为协定生效后两国执法合作的第一案。

2001 年11月开始，中方协调美方来华取证，开展远程视频作证。之后，美国司法部在全国发出通缉令，三家人只能分头踏上逃亡之路，余振东前往洛杉矶，许超凡和许国俊则选择逃往美国中部的小城市。

2002 年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。

同案余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月，许国俊夫妇在美国落网。2004年10月，许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。

2006年1月，美国以15项罪名，对许超凡和许国俊二人提起刑事诉讼。

2009年5月，美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时，许超凡的妻子邝婉芳被判处八年有期徒刑。

2014年6月，中央追逃办正式成立，包含中央纪委、最高法、最高检、外交部、公安部、安全部、司法部、人民银行等八家成员单位，中央纪委国际合作局作为办事机构，承担具体工作。许超凡案也被列入中美执法合作的五起重点案件，中方会同美方和许超凡进行面对面商谈。

2015 年 11 月，许超凡书面提出愿意回国受审，2016年，他通过律师表示希望再次和中方工作组见面，有意接受遣返。

中美双方沟通了许超凡案的工作安排，美国法院对许超凡案刑期进行改判，同时法院核准协议遣返令后，美方判发遣返令并将许超凡遣返回国。