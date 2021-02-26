美贸易代表提名人誓言确保北京履行先前承诺

获美国总统拜登提名出任贸易代表的戴琪（Katherine Tai）提到，她支持将关税作为应对中国国家驱动型经济模式的“合法工具”，并誓言将确保北京履行他们先前做出的承诺，也誓言将以全面崭新的方式处理美国贸易课题。

据路透社昨天（25日）报道，戴琪在参议院举行的提名确认听证会上，呼吁修改全球贸易规则，以消除她认为是被中国利用的“灰色地带”，并结束“竞相逐低”（race to the bottom）的做法。她认为，“竞相逐低”的做法会对劳动阶层和环境造成伤害。

戴琪将中国称为“极其强大的竞争者”，并指中国“能够像指挥乐团那样指挥经济”，并认为美国需要进行更多战略性投资，确保供应链有韧性，并通过贸易执法，应对北京的战略和野心。

她提到，中国需要履行去年与美国签署的第一阶段贸易协议时所作出的承诺。

戴琪认为，目前还有许多灰色地带，包括规则不明确，或者缺乏相关规则，并呼吁美国与其他国家合作，开拓能够促使中国出现结构性变化的新选项。

除了前特朗普政府发动美中贸易战时所依据的“301条款”贸易法之外，戴琪认为，美国也需要法律工具，以便能更好地保护美国的知识产权。

戴琪也说，一个要优先处理的关键事项，是对中国在新疆使用强迫劳动的情况进行评估，并认为使用强迫劳动在全球贸易领域可能是体现“竞相逐低”的最粗陋（crudest）例子。中国否认当地存在强迫劳动情况。