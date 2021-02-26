英国一款签证申请手机程序在香港下载量名列前茅

数千名香港人正在下载英国政府提供的一款用于申请签证的手机应用程序，这使得该程序成为香港最受欢迎的应用程序之一，同时也加剧了伦敦和北京之间的冲突。

根据彭博社报道，追踪公司Sensor Tower的数据显示，“U.K. Immigration: ID Check”自周二对香港开放以来一直在当地iPhone用户最受欢迎下载应用排行榜中名列第二。

它周四早些时候在当地谷歌应用商店排名第三，仅次于一个麦当劳App和港府的病毒追踪程序。

中国去年6月颁布实施《香港国安法》后，英国向当地部分居民提供了更长的居留时间和入籍途径并因此触怒北京。

新推出的这一应用程序可让签证申请人扫描护照和面部，从而确认其身份。运行该系统的英国内政部称，他们也可以当面提交相关文件。

英国政府说，这个新签证计划1月31日生效以来已有数千名合资格人士提交申请。

中国驻伦敦的大使馆上月底表示此举“严重违背自身承诺，严重干涉中国内政”，并称将做出有力回应。

Sensor Tower预计，该应用程序在全球的下载量接近2万6000次，其中在向香港人开放下载的周二有近5000次。

这家研究公司表示，尽管这是去年为其它签证申请所推出，但多达82%的下载来自香港。