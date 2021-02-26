谭耀宗：国安法下“推翻共产党”等同颠覆政权

香港媒体报道，中国国务院港澳办主任夏宝龙本周发表有关爱国者治港的讲话后，被外界质疑“爱国”是否等同“爱党”。全国人大常委谭耀宗认为，夏宝龙并没说“要爱”，但谭耀宗也说，如果有人要推翻中国共产党，在《国安法》下等于颠覆政权。

综合香港《星岛日报》和《明报》报道，谭耀宗昨天（25日）说，中国《宪法》总纲第一条已表明，“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”，并强调中国共产党与国家关系密切，两者不能拆开区分，如果有人想将两者分割，这是自相矛盾的。

谭耀宗定于今天启程前往北京，准备出席明天举行的人大常委会。

夏宝龙本周一（22日）在“完善‘一国两制’制度体系，落实‘爱国者治港’根本原则”专题研讨会上说：“中国共产党带领人民缔造了中华人民共和国，在我们这个实行社会主义民主的国家里，可以允许有不同政见，但这里有条红线，就是绝不能允许做损害国家的根本制度，也就是损害中国共产党领导的社会主义制度的事情。”

夏宝龙提到，“一国两制”是中国特色社会主义的“重要组成部分”，中国共产党是中国特色社会主义的领导者，是“一国两制”方针的创立者，是“一国两制”事业的领导者，并质问“一个人如果声称拥护‘一国两制’，却反对‘一国两制’的创立者和领导者，那岂不是自相矛盾？”