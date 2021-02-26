原德云社演员缓刑考验期内再涉诈骗罪被抓

因诈骗罪被判缓刑的原德云社演员啜梦珏，在缓刑考验期内再次涉嫌诈骗。去年10月，警方在北京通州某小区将其抓获。此案将在通州法院开庭审理。

根据《环球时报》报道，当地公诉机关起诉称，2019年10月至2020年1月间，啜梦珏以能办理小客车指标为由，骗取冯先生人民币46万元（9万2000新元）。

2019年8月至2020年1月间，冯先生因朋友涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关抓获，被告人啜梦珏虚构自己“有关系”可以为其办理取保候审为由，共骗取冯先生人民币 26万元。

起诉书显示，冯先生在北京市通州区某小区等地通过银行、微信等方式将被骗钱款转账给被告人啜梦珏指定的账户，啜梦珏将上述钱款用于偿还个人债务、消费等挥霍。

案发前，被告人啜梦珏退还冯先生人民币六万元，且为冯先生朋友支付律师费人民币 1.5 万元。

被告人啜梦珏去年10月26日在北京市通州区某小区附近被民警抓获。

公诉机关认为，被告人啜梦珏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，根据相关法律，应当以诈骗罪追究其刑事责任。而且他是在缓刑考验期内不思悔改，再次诈骗，且数额巨大，给被害人造成巨大的经济损失，应撤销缓刑，两罪并罚。

被告人啜梦珏曾因犯诈骗罪，于2018年11月23日被北京市通州区人民法院判处有期徒刑10个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。

而此次起诉书中的部分犯罪情节，与2018年的如出一辙：同样是虚构自己“有关系”，可以为其朋友办理取保候审手续为由，共骗取受害人人民币4.7万元用于个人消费。

当时啜梦珏被警方抓获，并如实供述犯罪事实。后获得谅解。

在当时的庭审中，啜梦珏曾表示，因为自己平时不学法、不懂法造成了违法行为，愿意为自己的行为负一切法律责任。

在庭上，他曾以“初犯、家里孩子小”为由，希望法官从轻处理，给予他从新开始的机会。

啜梦珏以“德云社”演员的身份为人熟知，曾使用艺名“啜鹤雄”，但因“违背行规 ”于2016年被德云社“清门”。