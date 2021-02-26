内蒙古纪监委通报五名官员落马消息

内蒙古纪委监委今天上午连发五条自治区管干部落马消息，包括四名厅级官员和一名旗委书记。

根据“长安街知事”公号消息，此次在元宵节之际官宣被查的五人分别是：自治区党委政法委原常务副书记武国瑞、内蒙古交通投资集团董事长郑俊、自治区编办原巡视员白继荣、国土厅原副厅长赵保胜，以及通辽科左中旗旗委书记刘百田。

出生于1960年的武国瑞是山西省文水县人，长期在政法系统工作，曾任鄂尔多斯市检察院检察长，2010年7月上调自治区党委政法委，升任正厅级副书记（后为常务副书记）。去年4月转岗自治区人大。

出生于1964年的郑俊是察哈尔右翼前旗人，长期在呼伦贝尔工作，曾任市委常委、副市长，后相继担任乌兰察布市委常委、常务副市长，赤峰市委副书记，自治区发改委副主任等职。2019年5月起执掌交投公司，后者为比照国有一档（正厅级）规格管理的国有独资企业，注册资本109亿元（人民币，22.3亿新元）。

出生于1959年的白继荣是科尔沁左翼后旗人，长期在通辽和自治区党委组织部工作， 曾任呼伦贝尔市委常委、组织部部长，2018年3月升任自治区编办巡视员，次年8月退休。

出生于1951年的赵保胜是内蒙古兴和县人，在上述五人中年龄最大，曾任武警黄金第一总队总队长，1998年12月起担任地矿厅副厅长（机构改革后为国土厅副厅长），2012年1月，即十八大之前就已退休。

出生于1964年的刘百田是内蒙古库伦旗人，长期在家乡工作，曾任库伦旗旗委常委、政法委书记，科左后旗旗委副书记等职，2013年1月起任科左中旗旗长，3年后接任旗委书记，直至落马。

去年下半年至今，内蒙古频现集中通报，释放出持续反腐的强烈信号。

这包括10月16日，呼和浩特原副市长赛青克等被四名厅官被开除党籍；10月27日，应急管理厅厅长王俊峰等四名正厅级干部落马；

11月21日，呼和浩特市政协原副主席白云等六人被开除党籍；12月4日，自治区原国土厅厅长白盾等五名厅级干部落马。

内蒙古自治区纪委监委今年1月发布了2020年正风反腐十大关键词，其中就包括“N连发”。

“双连发”“三连发”“四连发”“五连发”，以及去年11月21日的“六连发”，一度成为网络热搜词和各媒体转发的高频词。

当地表示，用“N连发”密集公布审查调查和处分信息是内蒙古重拳反腐的一个缩影，释放出有贪必肃、有腐必反的强烈信号。

内蒙古目前已有307名干部相继主动投案，1546人主动交代问题。

