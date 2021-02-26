李诞为女性内衣涉歧视广告语道歉

中国脱口秀男演员李诞前天在微博上为女性内衣品牌Ubras带货，其宣传语中的“让女性轻松躺赢职场”引发网友争议，认为其歧视女性、涉嫌违反广告法。当晚，Ubras品牌在其官博发布致歉声明。李诞隔天下午也转发Ubras品牌道歉微博，并表示道歉、反省。

根据每经网报道，李诞前天在其个人微博发布一则推广Ubras品牌女性内衣的广告视频，所配文案为“我的职场救身衣，一个让女性轻松躺赢职场的装备，我说没有我带不了的货，你就说信不信吧。”

其中，“让女性轻松躺赢职场”的表述引发网友质疑，称其歧视女性，“女性不用努力穿个内衣就能驰骋职场？”“明晃晃的歧视，还以为自己有趣”。

甚至有网友号召对该广告进行举报，认为李诞已涉嫌违反中国广告法相关条例第：“广告代言人在广告中对商品、服务作推荐、证明，应当依据事实，符合本法和有关法律、行政法规规定，并不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明。”

当晚，Ubras品牌在其官博发布致歉声明，称“由于营销推广中的不当措辞，给大家带来的不适，我们深表歉意，并第一时间下架了相关内容。”并表示，其是女性团队为主的品牌，“致力于为女性提供无束缚、更舒适的贴身衣物解决方案，让更多的女性以轻松的身心状态去应对生活与工作的疲惫。”

李诞昨天下午也发文，就为Ubras品牌女性内衣带货时发表的不当言论道歉。他称，“措辞确实不当，作为语言工作者，我拿到这份文案时，理应更能意识到它带来的影响。目前，我已第一时间配合下架，一并致歉。”李诞随文转发了该品牌的道歉声明。

李诞称，他本人一向是尊重女性的立场，在工作中，尤其是涉及女性话题的发声需要更多考虑女性朋友的感受。“这次是我的不好，反省，感谢大家批评”。