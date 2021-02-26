中国商务部：欧盟将WTO危机归咎于中国毫无根据

中国商务部发言人针对欧委会最新发布的有关外贸文件指出，对欧方继续倡导多边主义和基于规则的国际秩序、支持开放和接触的贸易政策表示赞赏；商务部也指出，欧方将世贸组织危机归咎于中国没有向市场经济转型毫无根据，中国“对此坚决反对”。

根据中国商务部网站消息，商务部发言人说，中国正在全面建设社会主义市场经济，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。实践证明，中国的经济治理体系符合中国实际，并为全球经济治理贡献越来越多的中国智慧。

发言人指出，中国始终是世贸组织的积极参与者、坚定支持者、重要贡献者。单边主义、保护主义才是当前世贸组织危机的根源。在世贸组织面临严峻挑战的情况下，中欧应携手维护和发展多边贸易体制，多做有利于维护多边贸易体制权威性、代表性的事，多做有利于世贸组织各成员加强团结、增进信任的事。

发言人还说，在贸易政策新文件中，欧盟将在外资审查、出口管制、政府采购、补贴等领域采取更严格限制，希望欧方增加政策透明度，保持公平公正和非歧视，避免阻碍正常的国际贸易投资。

发言人强调，中欧是伙伴不是对手，合作远大于竞争。虽然双方社会制度不同、经济模式各异，但这并不妨碍双方开展互利合作。中方愿与欧方继续加强对话，深化合作，妥处分歧，推动中欧经贸关系行稳致远。希望欧方继续坚持自由贸易和多边主义，与中方共同抵制单边主义和保护主义，促进世界经济尽早复苏。

据路透社报道，欧盟近日宣布将世界贸易组织(WTO)改革列为其未来10年贸易战略的核心，由27个成员国组成的欧盟执委会表示，将寻求与拜登总统领导的美国政府合作，以解决人们对世贸组织的信任危机，并在一份通讯稿中表示危机的一个关键驱动因素是，中国加入世贸组织并未推动其向市场经济转型，世贸组织一直未能就解决这一问题的新规则展开磋商。

