美台商业协会吁美台展开贸易协定谈判

美台商业协会前天（24日）发布报告，敦促美国拜登政府与台湾展开双边贸易协定谈判，以便有效解决美台之间存在的市场准入障碍问题，包括健保及生技领域。

据美国之音报道，报告提到，台湾单方面采取的一些措施，包括解除对进口美国猪肉、牛肉的限制，去除了长期以来彼此间存在的贸易障碍。

鉴于美台关系有显著改善，并出现令人鼓舞的前景，协会敦促美国贸易代表恢复与台湾的“贸易及投资框架协议”（TIFA）谈判平台，并启动双边贸易协定谈判，对台湾采取的市场自由化举措做出善意回应。

报告提到，对美国药品及医疗器材公司来说，台湾长期以来一直都是一个亚太重要市场之一，几乎所有美国主要制造商都有代理人在台湾，但这些公司认为，自1995年以来台湾实行全民健保制度后，当地政府过于注重成本控制的相关政策，“采取了各种减缓或限制新的创新产品和技术的措施”，因而导致美国公司失去许多商业机会。

报告称，与其他开发经济体相较，台湾政府专注于控制健保成本，妨碍病人接受最新的治疗和疫苗；批准新药、新指标和偿付程序速度缓慢，也推迟病人取得新药的时间，与日本相比，平均速度慢了20倍。

报告认为，简化和加速批准新药和偿付时间，不但能急剧增加台湾病人取得的新药，也将显著提高台湾作为临床研究及吸引创新药品投资的目的地。

美国生技创新组织国际事务副总裁戴蒙（Joseph Damond）在报告发布会上说，健保制度及生技发展对台湾的经济策略极为重要，对美台贸易关系也非常重要，健保问题一直都是美台双边谈判的议题之一。

报道称，美台之间在健保问题上仍出现障碍，但报告提到，去年8月时任美国卫生部长阿扎尔访台时，美台曾签署卫生合作备忘录，以加强双方在全球健康安全领域的合作，去年11月的首届经济繁荣伙伴对话（EPPD）也签署了科技合作备忘录。

报告提到，在台湾去除美国猪肉及牛肉进口限制的障碍后，美台贸易环境可望得到进一步改善，也有望解决这些既有的贸易问题。