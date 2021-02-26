庄羽等人发起的“反剽窃基金”已获基金会同意

中国编剧、作家庄羽今天在个人社交账号上公布中国华文教育基金会关于设立“反剽窃基金”事的复函。文件显示庄羽已向反剽窃基金捐款46万元（人民币，下同，9万1000新元）。

这份文件还显示，基金会同意由庄羽联合相关人士和机构发起设立的“反剽窃基金”，并承诺按照相关法律法规及管理规定，做好对资金的专项管理，为保护著作者合法权益、繁荣文化事业作出积极贡献。

去年最后一天，庄羽收到了来自郭敬明的一份迟到15年的道歉，庄羽随后回复称接受郭敬明先生的道歉，为《梦里花落知多少》抄袭《圈里圈外》侵犯著作权案画上句号。

庄羽当时也表示，对于郭敬明提出的将《梦里花落知多少》小说出版后获得的线上线下所有的版税以及全部收益赔偿给她的提议，她也有一个建议，将《圈里圈外》这本小说出版后获得的线上线下所有版税以及全部收益同《梦里花落知多少》的收益合并在一起，成立一个“反剽窃基金”，用以帮助原创作者维权，并接受公众的监督。

对此，郭敬明立即作出回应，表示接受。

郭敬明在庄羽今天公布成立基金进展后也发布微博称，“今天收到了庄羽老师律师的通知，告诉我们基金账户已经成立。感谢庄羽老师的推动，我这边立刻将之前和庄羽老师沟通过的300万汇款至基金账户。 ​​​​”

庄羽今年1月4日公布反剽窃基金的进展情况，称《圈里圈外》的收益核算已接近尾声，郭敬明的经纪人已经通过微博私信与她取得联系，庄羽也已委托律师作为代理人负责此事，后续进展会定期向大家公布。