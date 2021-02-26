“复必泰”疫苗预计明早运抵香港

香港政府称，中国复星医药与德国BioNTech的冠病疫苗“复必泰”预计将于明天早上运抵香港。

综合香港电台和路透社报道，负责统筹冠病疫苗接种计划的香港公务员事务局局长聂德权，在视察疫苗接种计划首日的运作情况后作以上表示。

聂德权说，“复必泰”疫苗将于明日早上送抵香港，之后会尽快开放网上预约，七家由医管局负责营运的疫苗接种中心将率先运作。

香港食物及卫生局局长陈肇始形容，心情非常兴奋，刚过去的一周，已为问责官员和部分优先组群等共大约500人接种了科兴疫苗，至今未有接获任何异常情况报告。

陈肇始补充说，根据专家意见，如果注射疫苗后出现疲倦等反应，属于常见情况。

中国政协副主席、前行政长官董建华也接种了科兴疫苗。董建华形容感觉非常好，并说接种疫苗可以保护自己和家人，保护香港，希望每个人都可以去接种疫苗，他相信香港可以团结，合力战胜病毒。

“复必泰”原先预计在昨天自德国抵港，但香港政府周三晚表示，因疫苗出口程序尚待完成，疫苗未能在当天在德国付运，当中并不涉及欧盟就冠病疫苗出口的管制问题。

香港政府本周二开始接受优先组别市民网上预约接种中国科兴疫苗，共有约七万人已预约，并由今天开始至3月11日进行接种。