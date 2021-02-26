印外长提议印中或缩减边境地区军队规模

印度外长苏杰生（S. Jaishankar）昨天（25日）在与中国外长王毅通话时提到，印中两国一旦完成在位于边境地区的拉达克东部摩擦点，完成脱离接触后，双方可考虑进一步缩减（broader de-escalation）派驻该地区的军队规模。

印度外交部今天在官网发布新闻稿，提到苏杰生在长达75分钟的通话中说，印中军方在班公湖地区的脱离接触已经完成，双方现在应迅速解决位于拉达克东部的其余问题。

苏杰生也说，在该地区所有摩擦点完成脱离接触后，印中双方可设法让该地区“恢复和平与安宁”。新闻稿提到，两国外长同意双方保持联系，并建立沟通热线。

新闻稿也说：“现有情况持续发生，不符合任何一方的利益。所以，双方有必要努力早日解决剩余问题。有必要在所有摩擦点脱离接触，以便能考虑缩减该地区的部队阵容。单靠这一点，就能走向恢复和平与安宁的目标，为我们的双边关系提供取得进展的条件。”

另据新华社报道，王毅则提到，去年中印边境事态的是非曲直十分清楚，既往教训值得深刻汲取，并说印度对华政策发生摇摆倒退，两国务实合作受到影响干扰，这不符合双方利益。

王毅说，中印一线部队在班公湖地区完成脱离接触，现地局势明显缓解，并强调中印不走怀疑猜忌的歪路，更不走消极倒退的回头路，边界争议是客观现实，应予足够重视和认真对待，但边界问题不是中印关系的全部，应置于双边关系适当位置。