中国政治局会议：努力保持经济运行在合理区间

中共中央政治局今天召开会议指出，当前冠病疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，中国经济恢复基础尚不牢固，经济社会发展仍然面临不少困难和挑战。今年要科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间。积极财政政策要提质增效、更可持续；稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。

根据新华社报道，会议总结说，“十三五”规划主要目标任务胜利完成，决战脱贫攻坚取得全面胜利，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，生态环境明显改善等，中国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶。

会议指出，“十四五”时期，要统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调。

会议要求，要加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

会议还强调，实现今年经济社会发展目标任务，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。积极的财政政策要提质增效、更可持续。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。

就业优先政策要继续强化、聚力增效。要深入推进重点领域改革，依靠创新推动实体经济高质量发展，坚持扩大内需这个战略基点，全面实施乡村振兴战略，实行高水平对外开放，加强污染防治和生态建设，切实增进民生福祉。要加强政府自身建设，力戒形式主义、官僚主义。

会议指出，修订《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、坚持和加强党对高等学校全面领导的重要举措，对于建设高质量教育体系具有重要意义。

会议也重申，必须毫不动摇坚持和加强党对高校的全面领导，不断加强和改进高校党的建设，推动高校党建与高等教育事业发展深度融合，确保党的教育政策和党中央重大决策部署在高校有效贯彻落实。