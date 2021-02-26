中国央行明确异地存款标准 蚂蚁腾讯相关业务不受地域限制

中国监管层近期强调地方法人银行不得异地吸收存款，但如何界定“异地”标准尚不明晰。中国金融网今天发文引述央行有关专家称，是否为异地存款关键看开立存款账户时的地理位置，储户的居住地、户籍证明也不作为异地存款的判断标准。

专家在文中进一步指出，通过网上银行、手机银行等途径远程开立的账户，如果开立账户时，所在的地市有该银行的实体营业网点，该账户的存款也不算作异地存款。

文章称，“简单讲，凡是到银行的实体营业网点开设的账户，其存款就不算作异地存款”，“只有远程开立账户时，所在的地市没有该银行实体营业网点，其账户的存款才是异地存款。”

同时，没有实体经营网点、业务在线上开展的地方法人银行也可以吸收异地存款，但此类银行展业范围不受空间限制，实质上已成为全国范围内经营的银行，所以存款利率自律要求也要参考国有银行执行，以维护公平有序的竞争环境。

另据路透社分析报道，蚂蚁集团旗下网商银行、腾讯控股旗下微众银行是上述线上开展业务银行的代表。

在互联网存款新规下发后，部分银行正在对异地存款业务进行整改。文章强调，地方法人银行停办异地存款，最关键的一点就是要做好远程开立账户的管理。

根据上述文章称，“地方法人银行应利用好移动互联网的定位功能，将远程开立账户的权限限制在设有实体营业网点的地市。如果由于技术不支持，无法做到根据地理位置授权，则应暂缓远程开立账户的服务，待技术成熟后再提供相关服务。”

中国央行、银保监会上月中旬下发互联网存款新规，强调地方性法人银行要坚守发展定位，立足于服务已设立机构所在区域的客户。

