中国驻联代表：中国正同缅各方接触推动局势降温

中国常驻联合国代表张军在联合国大会上就缅甸问题阐述中方立场时说，中国正同缅甸相关各方进行接触沟通，推动局势缓和降温，并呼吁各方冷静克制，不要做激化矛盾、升级紧张的事。

据新华社报道，联合国大会昨天（26日）举行非正式会议，听取联合国秘书长缅甸问题特使比尔格纳通报。

张军发言时表示，中方希望缅甸各方在宪法和法律框架下通过对话协商，妥善处理分歧，维护政治和社会稳定，以和平方式解决出现的问题，继续有序推进国内民主转型进程。

他呼吁各方保持冷静克制，不要做激化矛盾、升级紧张的事情，不要使用暴力，并称中方正同缅甸相关各方进行接触沟通，推动局势缓和降温，早日恢复正常。

张军指出，缅甸国内发生的事情本质上是缅内政，国际社会发出的声音、采取的措施应避免激化矛盾使局势进一步复杂化。

张军还说，中国支持东盟（即亚细安）以“东盟方式”就缓和缅当前事态发挥积极作用，东盟国家正在讨论举行非正式特别外长会，期待有关会议能在协商一致的基础上尽快举行，为推动问题解决提供有益平台和机会。中国也支持比尔格纳特使继续开展斡旋调解工作。

他也指出，缅甸若开邦问题根本上要由缅甸和孟加拉国通过双边对话协商加以解决，中国不希望缅国内局势对这一问题的解决造成新的困难。