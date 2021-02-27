美国计划下月实施一项特朗普时期针对中国科企的规定

美国商务部昨天表示，拜登政府计划允许特朗普时代宣布的一项规定生效。该规定针对的是被认定对美国构成威胁的中国科技公司，尽管此举遭到美国一些企业的反对。这项规定会赋予美国商务部阻拦涉及到“外国对手”交易的广泛权力。

综合路透社和彭博社报道，这是特朗普政府根据2019年一项总统行政令，在距离拜登就职典礼前几天时首次提出的。根据规定，商务部可以监控涉及到包括中国在内政府的交易。

商务部发言人周五在一份声明中表示，正就拟议规定向公众征询意见，直到3月22日规定生效日。

美国前商务部长罗斯在这项临时性规定中将中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜和古巴政府列为对手。

商务部昨天在一封电邮声明中称，该规定“旨在防止外国对手利用”信息和通信技术服务供应链中的漏洞，“值得信赖的信息和通信技术与服务对于我们的国家和经济安全至关重要，并且仍然是拜登政府的优先要务。”

美国商会和代表主要行业的团体在1月致商务部的一封信中表示关切，认为该临时规定赋予商务部“几乎不受限制的权力，干预美国公司与外国同业之间涉及技术的几乎任何商业交易，很少甚至没有正当程序、问责制、透明度或与其他政府计划的协调。”

代表美国顶级公司首席执行官的商业组织“企业圆桌会”(Business Roundtable)早些时候表示，该规则提议“目前形式不适用于美国企业。”

包括IBM在内的科技公司也表示，如果不加修改就实施这项规定，将对经济造成伤害。

“根据商务部自己的估算，这项规定将使成百上千万美国公司，包括无数小型企业面临数以十亿美元计的新合规成本，”IBM监管事务副总裁帕迪拉（Christopher Padilla）称，“不应该放任特朗普政府如此大规模、过度而具有经济破坏性的规定自动落地。”

企业界普遍担心这项规定涉及面广泛，而且树立了赋予商务部以干涉交易广泛权力的先例。