中国日报：拜登对华政策有特朗普主义之嫌

中国官方媒体昨天发文章指出，美国总统拜登早期对华政策“有特朗普主义之嫌”，暗示对中美关系重建前景出现新的忧虑。

中国官方英文报纸《中国日报》昨天刊发社论，称拜登政府迄今为止的做法“几乎没有令人乐观的理由”。文章指出，美国新任领导人的许多政策似乎与前总统特朗类似。

文章引述了上周拜登在慕尼黑安全会议上的讲话，他表示“与中国的竞争将是激烈的”，“我们必须对中国政府的经济滥用行为和胁迫行动予以反击，这种做法削弱了国际经济体系的根基”。

文章还提到了拜登提名的中央情报局局长人选伯恩斯（William Burns）周三所作的评论。他称中国是“一个令人生畏的威权对手”，并声称“一个敌对的、掠夺性的中国领导层对美国构成了最大的地缘政治考验”。

《中国日报》在社论文章中称，“如此煽动性的言论与上届政府的基调如出一辙，其核心是零和思维，认为中国之得即美国之失”，并指出“华盛顿释放此番讯息，无助于重新构建稳定健康的双边关系。”

文章还说，这种方式在过去四年已被证明是一个双输的命题,华盛顿迫切需要改变策略，应重点关注两国广泛的共同利益而非差异。

文章最后说，“拜登宣称，中国要‘动我们的奶酪’，但事实并非如此，中国想要共同分享”，“中国也不寻求挑战或取代美国的经济和地缘政治主导地位。”

特朗普执政四年间，在贸易、科技、人权和香港政治自由等问题上对华强硬，双方关系一度陷入历史最低点。

拜登去年11月赢得大选后，虽然中国外交官员对双方关系的改善表达了希望，但他们也主张，关系恶化完全是华盛顿的责任。



