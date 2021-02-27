郑若骅联合国发言：国安法后香港恢复法治和秩序

中国政府代表团副团长、香港特别行政区政府律政司司长郑若骅昨天表示，制定《香港国安法》后，香港恢复法治和秩序，居民可以重新如常生活。她还强调，《香港国安法》明文规定应当保障包括言论、集会自由在内的人权，并尊重和遵守包括无罪推定在内的法治原则。香港法官审理案件时，仍然是独立、不受任何干涉。

根据央视新闻客户端消息，郑若骅在联合国人权理事会第46届会议期间通过视频发言说，2019年下半年，由于香港出现暴乱，很多财产和设施受到破坏，平民和警察也受伤。为了制止这些暴力、颠覆、恐怖活动，中国人大出台了《香港国安法》。

郑若骅强调，跟许多国家的国家安全法一样，该法把分裂国家、颠覆国家、恐怖活动和勾结外国势力危害国家安全定为罪行。暴乱自此消退，居民可以享受合法的权利和自由。香港恢复成为“一个安全、理性、包容和充满活力的社会”。

郑若骅表示，《香港国安法》明文规定应当保障包括言论、集会自由在内的人权，并尊重和遵守包括无罪推定在内的法治原则。香港特区的执法机关和法院获中央授权，对危害国家安全的犯罪案件行使管辖权。香港法官审理案件时，仍然是独立无私地履行司法职务，不受任何干涉。

郑若骅还指出，《香港国安法》对恢复法治和秩序以及香港维护国家安全至为有效，为保持香港长期繁荣稳定提供了必需的条件，并让香港居民可以在一个安全、平和的环境中享受权利和自由。这些措施有利于法治建设、人权保障和成功落实“一国两制”方针，符合国家和“两制”的长远利益。

