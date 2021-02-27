人民日报：“爱国者治港”是“港人治港”最低标准

《人民日报》发表评论文章称，“爱国者治港”是“一国两制”一以贯之的原则，也是“港人治港”的最低标准。强调“爱国者治港”，绝不是要搞“清一色”，“爱国者”的范围过去是、现在是、将来也是广泛的。

根据人民日报客户端报道，评论文章称，香港反中乱港势力在抹黑歪曲“爱国者治港”原则上不遗余力，本着以正视听的目的，“把常识性的问题再讲一讲”，以停止反对“爱国者治港”的言论。

文章提到，全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙在讲话中对“爱国者”定义说得很清楚。那些利用各种手段攻击中央政府、公开宣扬“港独”主张、在国际上“唱衰”国家和香港、乞求外国对华对港制裁施压的人，那些挑战国家根本制度、拒不接受或刻意扭曲香港宪制秩序者，那些不惜把香港毁掉，以此来裹挟民众胁迫中央的“揽炒派”，显然不在爱国者行列。

文章说，“修例风波”以来，反中乱港分子的种种恶劣行径，让香港社会遭受到前所未有的冲击。随后又变本加厉，企图利用选举制度漏洞夺取香港管治权，以此揽炒香港、胁迫中央。他们的行为充分证明“香港特别行政区尚未真正形成稳固的‘爱国者治港’局面”这个结论的正确。

也正是上述行为，让香港社会各界深刻意识到，“在‘爱国者治港’这一大是大非问题上正本清源是当务之急”。由此来看，反中乱港分子可谓求仁得仁。

文章还指出，反中乱港势力一贯擅长断章取义、蛊惑人心，但他们不敢向大众说明的是：在190多个有成文宪法的国家中，绝大多数国家都要求公职人员宣誓保护自己国家的主权、领土完整，尊重及遵守宪法；在单一制国家，任何地方的选举制度都是由中央决定的；作为一项国际惯常的政治伦理，“爱国者治港”不是什么“高标准”，不过是对治理者的底线要求。

全面落实“爱国者治港”原则，针对的是站在爱国者对立面的那些少数反中乱港分子。文章质问，一个连自己国家都不爱的人，如何能担当起治理的重任？任由反中乱港分子为所欲为，香港谈何未来？

文章强调，“爱国者治港”是对治理者提出的要求，排除的是极少数反中乱港分子。强调“爱国者治港”，绝不是要搞“清一色”，“爱国者”的范围过去是、现在是、将来也是广泛的。

文章最后说，现在香港到了定分止争、凝聚共识的时候。那些反对“爱国者治港”的奇谈怪论，违背香港民心所向，无异自决于爱国者之列。