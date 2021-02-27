消息：蚂蚁集团将为消费金融子公司增加资本金

知情人士透露，中国蚂蚁集团正与新成立的消费金融部门的其他股东洽商，提高该部门资本金，同时准备将利润丰厚的小额贷款业务并入该部门。

根据路透社报道，一名直接了解相关计划的消息人士表示，为满足监管要求，该部门还需要300亿元人民币(61亿新元)的资本金。

两名消息人士称，蚂蚁准备将其小额贷款业务的大部分--相当于近1万亿元人民币的未偿还贷款--并入该部门，此举将使蚂蚁维持全国范围内的业务，并更加容易扩张。

蚂蚁有两个获利丰厚的小额贷款业务：花呗和借呗。他们的总部均在重庆，占蚂蚁信贷业务的主要部分。信贷业务在去年上半年占到了蚂蚁集团营收的近40%。

将小额贷款业务并入消费金融部门的另一个主要好处是，消费金融公司的贷款金额可以达到注册资本金的10倍，而网络小额贷款公司的杠杆比率只能在两到三倍。

据三名消息人士表示，这家新的消费金融公司名为重庆蚂蚁消费金融有限公司，成立于去年8月，但仍未获得消费金融牌照。

其中一名消息人士说：“必须要完全符合资本充足率规定，监管机构才会考虑批准推出这项业务。”

消息人士因未获授权发表评论而谢绝具名。

蚂蚁集团不予置评。中国银行保险监督管理委员会未立即回复置评请求。