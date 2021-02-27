据报大众汽车中国“开拓者”苏伟铭考虑出任雷诺中国负责人

知情人士透露，大众汽车最资深的中国高管之一、在该公司效力超过15年的苏伟铭离职，考虑接受雷诺邀请担任其中国业务主管。

根据彭博社报道，不愿具名的知情人士说，苏伟铭最快可能下个月加入雷诺。大众中国的一位发言人证实苏伟铭已离职，拒绝进一步置评；雷诺中国表示，目前没有任何信息。记者通过微信联系苏伟铭，他拒绝透露未来的计划。

苏伟铭是中国汽车业的标志性人物之一，2018年帮助大众汽车成立了全资子公司逸驾智能科技，致力于自动驾驶、人工智能和智能汽车生态系统的研发，是大众汽车该地区高科技开拓的核心。

苏伟铭曾担任大众汽车中国销售主管，此前服务于戴姆勒中国业务。

一名大众汽车宣布苏伟铭离职的内部备忘录显示，这位高管被誉为“开拓者”，促进了销售并建立了强大的本地团队，使大众汽车成为“中国汽车行业的骨干力量”。备忘录说，逸驾智能科技也是苏伟铭的创意。

招揽苏伟铭这样的经理人可能表明，随着市场繁荣，雷诺正在重新考虑其在中国的地位。

去年，由于疫情打击了汽车需求，该公司收缩本就有限的中国业务，将一家当地合资公司50%的股权转让给了合作伙伴东风汽车。不过，雷诺在电动汽车、轻型商用车方面依然与中国伙伴有合作。

随着消费者青睐清洁能源汽车以及电动汽车成本暴跌，这个全球最大汽车市场对电动汽车的需求未来几年将会激增。研究公司Canalys在本周早些时候的一份报告中表示，今年中国电动汽车销量可能增长50%以上。

“前景非常好，”Canalys的一名首席汽车分析师说。“中国已经有优异的标准化公用充电网络，有政府的强大支持，现在强劲的消费者需求又回来了。”