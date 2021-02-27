江西一公司对要求应聘者登记恋爱经历道歉

江西南昌一公司近日要求应聘者登记恋爱经历，被指侵犯应聘者的隐私。南昌市人社部门回应称，企业已知错并致歉，也已更改了应聘登记表格。

根据澎湃新闻报道，公司更改前的《应聘人员登记表》显示，除应聘者的姓名、电话等基本信息，还有“谈过几次恋爱”和“最长的一次多久”两项信息。

南昌市人社局一名工作人员昨天在接受媒体询问时指出，该局当天下午接到相关的舆情反馈后，安排了相关部门前往询问了解情况。

工作人员称，涉事公司很重视，公司负责人表示，已经认识到前述招聘做法欠妥，现场修改了应聘人员登记表，删除了关于应聘者“恋爱经历”的内容。

前述人社局工作人员称，企业负责人表示，以后将严格按照国家法律法规招聘员工，还现场出具了一份盖有公司红章的《情况及整改说明》。

《情况及整改说明》显示，应聘者林女士周三（24日）到该公司面试，公司按照程序让其填写了应聘人员登记表并进行面试。其间，林女士认为该公司招聘信息有不合理的地方，当场予以质疑，认为侵犯其隐私，后其把这件事上传在了网上。

“确实是我司违反了相关的法律规定，”该《情况及整改说明》写明，该公司关注到林女士反馈的情况后，立即做出了整改，把相关内容移除出招聘信息表，“对此深表歉意，并保证以后按照国家法律法规招聘录用人员”。

南昌人社局负责人出示的《应聘人员登记表》显示，林女士所质疑的关于“恋爱经历”方面的内容已被删除。

