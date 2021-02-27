质问学生“你妈挣多少钱” 天津一老师被撤销教师资格

天津一中学老师言论日前被指攀比家长歧视学生惹争议。当地教育局最新通报显示，该教师已被撤销其教师资格，并调离岗位。

根据九派新闻报道，一份音频显示，一名女性称往届学生家长不是高官就是富商，这届学生都是平民百姓。

音频中的女声问道：“你爸妈一个月挣多少钱，别怪我瞧不起你！某某的妈妈一年挣的钱都比你妈五十年挣的多，你们素质能一样吗？”

“以往送到我班里的学生，家里都是当官的，要么条件特别好。……你妈妈挣多少钱哪？”

音频被传到网上，有人称涉嫌攀比家长歧视学生，也有人称这老师可能一时糊涂，本意并非是看不起学生或家长。

有媒体证实，音频是津南区咸水沽二中学一名老师。该名教师是区骨干教师、学科优秀教师，曾被该校评为“最美教师”，官方资料显示历任班主任、数学教师。

同时，网传一份疑似涉事老师的回应说，“第一想到的是这个孩子，老师向你道歉，我给你提供了素材，你录了，你的无心之举让我火了，你不要有任何心理负担，我不会找你（麻烦），这个你放心。”

她还说，“就当你成长过程和我开了个玩笑，我依旧把你们当成自己的孩子教育，你们不努力，就会不如你的父母，就会阶层下移！望各位家长把这段话读给自己的孩子，让孩子安心，别怕!”

津南区教育局今天发布通报称，经调查，网传情况属实。肖某某作为教师，严重违背师德师风，造成极其恶劣影响。

经区教育局党委研究决定：给予肖某某党内严重警告处分，降低岗位等级，依据相关条例撤销其教师资格，调离岗位；

同时，也对学校主要负责人进行问责，给予党内警告处分；在全区教育系统中深入开展师德师风整顿，深刻反思、汲取教训、举一反三、 引以为戒，坚决杜绝类似事件再次发生。