陈时中：台湾产疫苗有望7月施打

台湾行政院长苏贞昌就有关疫苗情况报告并备质询时表示，冠病疫苗采外购与台湾研发并行，而提及台湾产疫苗研发状况时，台湾卫生福利部部长陈时中说，如果一切顺利的话，7月就可能施打疫苗。

根据联合新闻网报道，苏贞昌在专案报告时表示，目前确定获得国外疫苗约2000万剂，包括COVAX的476万剂，阿斯利康疫苗1000万剂，以及莫德纳（Moderna）疫苗505万剂，最快今年第一季起陆续供应，另有500万剂待签约。

台湾内部疫苗研发部分，现已有高端、联亚两家药厂进入二期临床试验。苏贞昌说，政府全力协助加速台湾疫苗研发上市，并给予经费补助，行政流程和紧急使用授权将予以支持；疫苗是重要防疫战略物资，政府会确保未来能自给自足，将疫苗制造、研发掌握在自己手上，未来甚至帮助有需要的国家。

民进党立委赵天麟询问陈时中，台湾产疫苗最快何时可以施打，陈时中回应，期中报告高端比联亚快一个月，因为它在二期中早一个月被核准，预计3月底施打完第一剂、4月底施打第二剂，再追踪一个月，对于免疫抗原性提出报告，一切顺利，可能在6月底提出报告。

陈时中指出，政府现在对于查厂和确效也同步在进行，高端可能会比较早一点收案完成，如果一切顺利，7月就可能施打台湾疫苗。

联亚第二期临床试验执行总计划主持人、中国附医副院长黄高彬表示，第二期临床试验采多中心，从北至南十家医院执行，安慰剂对照、随机分派、观察者盲性设计。希望在3月中下旬所有受试者打完第一剂，第二剂需间隔28天后、约4月下旬打完两剂。

黄高彬预估，两剂接种完成需28天产生免疫力，收集更多数据来确认疫苗安全性及有效性，争取尽快取得紧急授权，让台湾产疫苗加入抗疫战场最前线，目前初估联亚年中产能可达1000万剂，年底产能更上看1亿剂，有望外销巴西、印度等。

