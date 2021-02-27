陈时中：台湾冠病疫苗会提供一小部分自费施打

台湾卫福部长陈时中今天表示，冠病疫苗基本上全部都为公费施打，但会提供一小部分自费疫苗，让有合理个人需求者施打，但不会完全满足。

根据联合新闻网，台湾行政院长苏贞昌今与陈时中等部会官员赴立法院专案报告并备质询。民进党立委范云询问，疫苗整备与施打族群是否涵盖外籍人士等议题，陈时中指出，疫苗施打政策只有在地概念，没有国籍概念，因病毒传染也不分国籍，人人都可能成为带原者、威胁，因此人人打疫苗，对社会保护力也会好，大家都是同一个生活圈的人，会照著先后顺序施打，施打只有身分别，没有国籍别。

至于施打顺序，陈时中说，各国对于施打疫苗的族群类别差异不大，都是医护人员为先，其次为相关防疫人员，再来是风险族群，最后才是一般人；而疫苗目前未针对18岁以下年轻人施打，避免学生保护力不足，教育工作者成为校园带原者、造成群聚等等，所以有考虑纳入施打，而家庭接触者、大楼管理员、量测体温者等也在造册、讨论之列，都将提供预防接种组思考。

至于台湾冠病疫苗是否开放自费，陈时中昨答询时指出，疫苗基本上全部都是公费施打，因为传染力、致死率都比流感强与高；仅有一小部分会进到自费市场，例如有些人施打顺序上还尚未轮到，但有合理个人需求，例如有出国必要性者，会提供一部分疫苗给这些族群自费施打，但不会完全满足。