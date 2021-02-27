梁振英呛“朔夜”撤宣言政纲：干脆辞职

香港中文大学昨天发表声明与中大学生会割席。学生会当选内阁“朔夜”今天凌晨在社交媒体宣布，撤回参选宣言与政纲等相关文件。中国政协副主席、前香港特首梁振对此发文呛声，建议“朔夜”“干脆辞职罢了”。

根据香港01新闻报道，梁振英在个人面簿连发两文指出，“朔夜”于前日的记者会上高举“民意授权”，现在却撤回参选宣言及政纲，质疑其当选是否仍有正当性。梁振英质问：“怎样向昨天才联署支持你们的一万人交代”，建议直接辞职。

梁振英表示，“朔夜”临崖勒马是好事，但也很能说明现在的青年学生，一方面思想不成熟，另一方面又要投身政治大事的漩涡。

梁振英批评，“朔夜”的参选宣言和政纲，明显没有深思熟虑，又在校方发出声明后，匆忙召开记者招待会抗衡，“乱抛豪情壮，甚至要以命相许”，其后又马上撤回宣言和政纲，直言“好肉酸”（好难看）。

梁振英还说，自己经常称香港反对派的政治运动完全没有前途，就是这个原因。

第51届香港中大学生会干事会当选内阁“朔夜”于参选宣言中，批评中大向政权低头，甚至主动献媚，又提到与港人同行、弘扬本土文化等。

中大月初曾发声明指，相关参选宣言及媒体访问中的言论有可能违法，有需要时会寻求执法部门协助。“朔夜”当选后校方再发声明，就内阁未有澄清涉违法及失实的言论，提出五项“封杀”措施。

“朔夜”昨日召开记者会，称预料空间进一步缩小，但仍会尽全力服务。