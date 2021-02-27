吴孟达肝癌恶化进ICU病危弥留 亲友奔医院见最后一面

（香港讯）70岁港星吴孟达日前罹患肝癌正住院接受治疗，但最新传出他病危消息！

据香港《苹果动新闻》报道，吴孟达（达叔）今天（2月27日）病情突然直转直下，紧急转进加护病房（ICU），医生还发病危通知家属到场。今午约1时，吴孟达好友艾威抵达沙田仁安医院，问是否探望达哥，他说：“是，在ICU。”是否见最后一面？他点头说：“是。”便匆匆进入医院。。

好友田启文接受《苹果动新闻》电话访问时，透露已跟吴孟达家人讨论处理身后事，他透露：“他（吴孟达）现在己经没有什么反应，医院已经Call他家人，他现在一个弥留状态，好多情况都未知，家人已经乱成一团，我都替他家人紧张，现在赶去医院。”

有否通知圈中朋友见他最后一面？他说：“我没有通知，惊搞到好乱，我本身都没什么反应，不想搞到场面好失控。现在大家都有了心理准备。他家人当然不开心，达哥妈妈都专程去医院看他，所有家人都好伤心，都在他身边陪着他。”

记者致电吴孟达，他本人或亲友都未接听，暂时无法取得联络。

吴孟达日前被爆病重住院，中国媒体周二（23日）甚至误传吴孟达死讯，当时他的好友田启文接受香港《苹果动新闻》访问代为澄清：“内地是这么传，不知哪个人这么缺德。”

田启文证实吴孟达得了肝癌，2个月前动过切除手术，目前住院接受化疗。吴孟达罹癌消息曝光后，传周星驰（星爷）就联络田启文关心，周三（24日）田启文向香港《苹果动新闻》证实，“星爷之前打给我问达哥近况关心他，看有没有什么事需要帮忙”。不过田启文表示，没听说吴孟达经济上有困难，又指星爷一向很关心朋友，只是平时为人低调。