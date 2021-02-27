消息：武汉弘芯半导体因“无复工复产计划”遣散员工

消息人士透露，武汉弘芯半导体以“公司无复工复产计划”为由现已开始遣散全体员工，遗留的千亿（人民币）半导体项目走向尚不清楚。

综合集微网、新浪财经和“IT之家”报道， 消息人士指出，弘芯高层已经在一个240 人的内部群中公开表示：“结合公司现状，公司无复工复产计划，经公司研究决定，请全体员工于本月28日下班前提出离职申请，并于下月5日下班前完成离职手续办理；休假人员可于线上办理。”

武汉弘芯半导体项目成立于2017年11月，计划投资1280亿元（人民币，263亿新元）、剑指14纳米及七纳米以下逻辑工艺生产线，因此引来无数关注，甚至还在2019年争取到了目前身在中芯的业界泰斗蒋尚义站台，一度使公司被视为中国未来半导体产业的栋梁。

不过去年开始陆续传出资金断链，项目“烂尾”，整体建设喊停。

蒋尚义则于去年6月辞职，并对于在弘芯任职的经历，表示“真的很不开心”。

弘芯在2019年底为号称“中国唯一一台能生产七纳米芯片”的ASML光刻机（NXT：1980Di ）举办了进厂仪式，但如今项目工程早已停滞甚至近乎烂尾，而当时入场仪式标语却是“弘芯报国，圆梦中华”。

武汉弘芯去年11月被武汉东西湖区政府接管后，政府持股比例不断上升，而原有班底李雪艳、莫森等人也宣布退出公司运营。

政府原本计划在今年年中完成基础建设并招商引资后随即退出，不过最新消息再度为这个项目的未来发展种下不确定因素。

目前总经理韩晓敏表示，烂尾芯片项目应当考虑对接中国国内成熟龙头企业接盘或与科研机构合作，争取实现一定程度的回收利用。

