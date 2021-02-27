经济日报：货拉拉等网约货运平台走到十字口

中国官媒《经济日报》今天针对“23岁女生在货拉拉车上跳窗身亡事件”发评论指出，在资本的推动下，网约货运平台实现了快速发展，但如今已经走到了十字路口。

文章指出，网约货运行业近几年可谓是乱象频出，司机端较低的准入门槛、混乱的收费标准、缺失的安全保障措施。可以说，在资本的推动下，网约货运平台实现了快速发展，但如今已经走到了十字路口。

据中国产业信息网数据显示：2020年至2026年同城货运市场规模将整体呈上升趋势，市场长期处于万亿元规模。在行业日益壮大的过程中，跑出了货拉拉、滴滴货运、满帮、快狗打车等头部企业，也“跑丢了”咕咕速运、蓝犀牛等一系列玩家。

巨头们前期的服务占比集中在ToB领域的物流智能运力竞争上，最近几年已经将触角伸向了C端。 但在争夺C端业务的“蛋糕”中，货拉拉、快狗打车等集体“踩线”。

2019年，货拉拉在全国众多区域陆续调低运费，此举引发货拉拉司机群体性不满。众多司机到货拉拉公司表达对调价的抗议。

网约货运平台价格战也引起了监管部门的关注。中国交通运输部去年4月发布了一封核实处理函，函中指出，货拉拉、快狗打车、满帮等平台企业存在垄断货运信息，恶意压低运价、随意上涨会员费等严重侵害货车司机利益的问题。这是上述平台首次受到垄断预警。

文章指出，如果说服务B端是供应链逻辑，那C端的逻辑就和打车差不多。但从ToB到ToC的拓展，不仅仅是需求的简单转移，而是需求被放大了上百倍。

不过，有业内人士认为，目前网约货运市场机制仍有效，行政不必过分干预。该人士称，平台向司机端或货主收取费用问题，虽然会给司机造成运营压力，但好处在于，过去司机交给信息部、其他第三方的灰色费用省去了，还实现了明朗化、公开化，受法律法规和公众监督的约束，司机权益更受保障。其次，运力平台定价，其实是想做价格标准化，并非攫取司机收益。初衷是好的，不过标准化是个难题，需要时间和成本。

在货拉拉此次安全事件发生后，公司相关人士在回复媒体查询时称：“目前我们（同城货运）业务还在试运行阶段，公司主要还是以货物运输为主。”

快狗打车相关人士则回应称，现在已经做到了价格标准化、流程标准化、售后有保障这几个环节，但是行业存在的问题其实应该是几方一起来解决的。

上述人员还说，第一就是内部监管，对于一个平台而言，监管需要紧跟市场变化、让流程更加完善，从而适应行业的不断变化。

