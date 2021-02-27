苏贞昌将吁请台湾企业购买凤梨

中国大陆海关昨天以台湾凤梨有病虫害为由，宣布3月1日起暂停进口台湾凤梨。据悉，行政院长苏贞昌明天上午将赶到屏东县高树乡视察凤梨产销，以实际行动支持凤梨农，行政院也将媒合企业界大量采购台湾凤梨，鼓励台湾人多吃凤梨。台湾方面也认为，此次大陆暂停进口台湾凤梨属于检疫层面而非政治层面。

根据《自由时报》报道，对于大陆的突袭举动，台湾总统蔡英文与行政院长苏贞昌第一时间经密切联系，指示农委会主委陈吉仲紧急应变，府院及农委会均展开危机处理，并由行政院应农委会请求编列10亿元（新台币，下同，4800万新元）预算强化内外销，稳定凤梨产地价格。

台湾行政院发言人罗秉成今天下午受访表示，农委会经向苏贞昌院长报告后，苏院长同意并支持由主计总处编列10亿元预算以稳定凤梨产地价格，行政院也将请农委会本于其职责，主动规划促销台湾凤梨的相关做法。

据悉，台湾方面认为，这次大陆宣布将暂停进口台湾凤梨，是检疫层面等贸易问题，并非政治对抗，苏贞昌昨天在立院总质询也说，政府定调是检疫层面，没有升高到政治层面议题。

由于两岸同属世界贸易组织（WTO）的会员，农委会未来盼透过WTO架构，与大陆协商，罗秉成表示，由于这次大陆要暂停进口台湾凤梨，这属于检疫等贸易层面问题，盼大陆不要有过多的政治操作。

