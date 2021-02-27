习近平：社保体系基本建成 为如期全面小康提供有利条件

中共中央总书记习近平昨天（26日）在主持中共中央政治局集体学习时强调，社会保障是治国安邦的大问题，要加大再分配力度，强化互助共济功能，把更多人纳入社保体系。

新华社报道，中共中央政治局昨天下午就完善覆盖全民的社会保障体系进行第28次集体学习。

习近平在讲话中指出，目前，中国以社会保险为主体，包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内，功能完备的社会保障体系基本建成，基本医疗保险覆盖13.6亿人，基本养老保险覆盖近10亿人，是世界上规模最大的社会保障体系。这为打赢脱贫攻坚战提供了坚强支撑，为如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标提供了有利条件。

但他也提到，社会保障体系仍存在不足，必须高度重视并加以解决。

习近平指出，要增强风险意识，研判未来中国人口老龄化、人均预期寿命提升、受教育年限增加、劳动力结构变化等发展趋势，提高工作预见性和主动性。

他说，中国社会保障制度改革已进入系统集成、协同高效的阶段。要准确把握社会保障各个方面之间、社会保障领域和其他相关领域之间改革的联系，确保各项改革形成整体合力。

另外，习近平在讲话中也提到，要加快发展多层次、多支柱养老保险体系，把农村社会救助纳入乡村振兴战略统筹谋划，健全农村社会救助制度。

习近平表示，要从立法、执法、司法、守法各环节加强社会保障工作，在法治轨道上推动社会保障事业健康发展。

他还强调，要总结这次疫情防控的成功做法，完善社会保障针对突发重大风险的应急响应机制。