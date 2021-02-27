北大光华学者预测中国今年一季度增速18%

北京大学光华管理学院副教授、北京大学经济政策研究所副所长颜色表示，今年一季度中国经济增长非常强劲，总增长率或将达到18%。

根据澎湃新闻报道，颜色前天在北大光华的全国两会前经济形势和政策展望分析会上指出，由于去年一季度GDP增速为负值，导致了基数效应，同时春节就地过年带来了一定的正向影响，今年中国一季度经济增长势头强劲。

“春节之前，我们认为就地过年对消费有比较大的负面影响，事实上从数据来看，对于消费反而有正向的促进。同时，因为就地过年导致工作日变长了，以往很多工厂的工人可能回家休息一个月，今年只休息了两周。”颜色表示，就地过年带来的结果与此前预计的很不一样，对一季度经济有正向促进。

颜色还说，今年仍然是一个特殊的年份，中国经济仍处于强劲的修复期，且会持续一段时间。由于基数效应，同比数据不能真实反映经济状况，经济增速还应重视环比。

“今年的经济增长数据会比较高，但是目标不宜定的太高，要保持灵活性。”颜色表示，全年的经济增长形势可能是逐季回落的，呈现前高后低的态势。

颜色表示，下半年出口会遇到一些阻力，所以总体经济增长可能会回到5.5%左右的潜在增长率水平，全年可能还将达到8%以上，抵除基数效应大概是3%。

他也强调，聚焦高质量发展要考虑到收入分配、就业、环保、碳达峰等，所以要避免“唯GDP主义”，需要淡化GDP目标或丰富增长内涵。

对于有观点认为应完全取消GDP目标，颜色表示当前并不现实。

他说：“当前GDP仍是宏观经济政策决策的基础，地方政府会以GDP做相应规划。当前完全取消GDP目标是不现实的，但可以丰富经济增长的内涵。不应将GDP定位成一个约束，而应把它当做对未来的预测和预期，而且要以潜在增长率为锚，这对于未来的增长是非常有意义的。”

