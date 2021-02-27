中国节能董事长：碳减排目标下行业有重大历史发展机遇

中国政协委员、中国节能环保集团公司党委书记、董事长宋鑫表示，“3060”目标将倒逼全社会加快调整优化产业结构、能源结构，掀起一场绿色革命。节能环保产业作为绿色发展的重要支撑力量，在此过程中将有更大用武之地，迎来重大历史发展机遇。

根据澎湃新闻报道，宋鑫前天在2021中国节能媒体见面会上解释说，“3060”目标是指中国明确提出的碳减排时间表：二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。

宋鑫说，“总体来说，‘十四五’时期，节能环保产业仍然处于重要战略机遇期。”他认为，可以用“朝阳产业、前景广阔，机会良多、竞争激烈”来形容对于未来行业发展格局的基本判断。

具体来看，传统清洁能源领域将迎来最好的发展时期，而新兴清洁能源领域，生物质能、地热能等能源利用技术也将逐步进入快速发展时期，氢能、储能等未来能源技术逐步成熟。

传统节能服务领域将进入模式转型期，新兴节能服务领域正在加速向数字化、电气化和清洁化方向转型，综合能源将成为必然的发展趋势，拥有万亿级市场潜力。

宋鑫表示，在生态环保领域，综合环境服务市场需求将进一步加大，专业化、数字化、智慧化水平不断提升，环保产业多个细分领域将形成千亿、万亿级新市场空间，生态产品价值实现市场机会逐步显现。

宋鑫说，综合能源服务涉及燃气、电力、热力等多个行业的业务，依靠能源技术、“互联网+”技术、大数据技术等的创新推动，有望取代传统单一主体的节能模式，成为节能减排工作新的发展方向。

他还介绍说，“十四五”时期，中国节能将以数字化为着力点，推动节能减排服务业务向技术驱动型的轻资产商业模式转型。